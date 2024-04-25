蟹貨之王都有賺！　內地業主蝕讓價執天巒平貨　4年帳賺一球離場

樓市谷價反彈，曾經擁有「蟹貨之王」稱號的上水洋屋屋苑天巒，近年樓價由低位回升。屋苑一伙單號屋新近以3,000萬元成交，內地原業主曾以「蝕讓價」執平貨，持貨4年帳面賺100萬元離場。



上述成交為上水天巒二期蘇黎世大道單號屋，單位實用面積為2,017平方呎，屬三房間隔，該洋房於今月中以3,025萬元易手，成交呎價約14,998元。

洋房原業主英文名字為普通話拼音，料為內地客，他於2020年11月以2,900萬元承接上述單位，即是次成交原業主持貨4年帳賺125萬元，物業升值4.3%。

蝕讓價執平貨 一手業主慘蝕千萬

翻查資料，原業主於2020年11月承接單位，而再對上業主早於2010年以3,966萬元一手買入，即一手業主當時持貨10年帳面蝕讓1,066萬元離場。反映是次成交原業主以蝕讓價執平貨，最終「成功」以帳賺逾百萬元離場。

蟹貨之王不再 樓價守得雲開

天巒2021年前二手買賣「蝕多賺少」，參考數據，天巒過去屢錄「損手」成交，單計2021年全年，屋苑錄得22宗二手買賣，僅兩宗賺錢離場，換言之損手比例高達90%。而該兩宗賺錢個案，帳面賺幅亦只有7%至13%，跑輸大市。至於該20宗蝕讓成交，帳面蝕幅最勁達35%。

惟踏入2022年起，天巒二手成交一改頹勢，年初曾錄兩宗賺錢成交。年內共錄9宗成交，只錄三宗蝕讓個案，一宗平手離場，其餘皆錄賺幅，其中一宗成交更錄25%升幅。

上水洋屋屋苑天巒。

當年一手開賣 內地買家比例逾半

回看天巒分兩期發展，合共有330座洋房，於2010年開售，當年開售的呎價逾1萬元，內地買家比例超過一半，故入伙數年，屋苑仍然是十室九空。當年開售時，曾吸引不少名人入市，如鋼琴家劉詩昆及家人、導演張堅庭、行政會議成員羅范椒芬也曾持有屋苑物業。