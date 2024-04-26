赤柱旭逸居複式索價4880萬 全屋七球豪裝、600呎私家花園｜直擊
撰文：李明珠
出版：更新：
隨著撤辣後購買力釋放，傳統豪宅放盤量持續增加。赤柱旭逸居一伙複式特色戶最新獲委託放售，物業附帶700萬元豪華裝修及私家花園，現連車位叫價4,880萬元放售，呎價28,555元。
美聯物業客戶董事莊佳洋表示，該單位為旭逸居1座地下連一樓複式戶，實用面積約1,709平方呎，三房三套間隔，內置入則樓梯，連一個約616平方呎的私人花園。單位最新連2個車位叫價4,880萬元放售，折合呎價約為28,555元。
斥700萬豪裝單位
圖片可見，單位裝修新净，代理指業主曾斥資700萬元進行豪裝。資料顯示，業主於2019年以4,488萬元購入上址，持貨約5年，若成功以叫價售出估計帳面獲利392萬元。
↓↓旭逸居1座地下連一樓複式戶↓↓
+4
屯門居屋大蝕讓 美樂花園460萬沽 業主持貨5年勁蝕兩成半｜直擊紅山半島銀主豪宅1680萬拍賣、呎價1.75萬 曾遭老牌廠家6度抵押康城半新樓又蝕！ 投資者938萬連租約蝕沽SEA TO SKY三房60萬做地主? 拍賣場推大澳870呎地盤 測量師提醒要注意呢點屯門翠鳴臺一房居二價265萬沽 一手買入帳賺54萬、六年升值25%沙田淪蝕讓重災區 愉景花園兩房715萬沽 原業主5年蒸發一球半業主入市半年求打個和！ 230萬原價沽麗寶大廈兩房 輸使費離場