赤柱旭逸居複式索價4880萬　全屋七球豪裝、600呎私家花園｜直擊

隨著撤辣後購買力釋放，傳統豪宅放盤量持續增加。赤柱旭逸居一伙複式特色戶最新獲委託放售，物業附帶700萬元豪華裝修及私家花園，現連車位叫價4,880萬元放售，呎價28,555元。



美聯物業客戶董事莊佳洋表示，該單位為旭逸居1座地下連一樓複式戶，實用面積約1,709平方呎，三房三套間隔，內置入則樓梯，連一個約616平方呎的私人花園。單位最新連2個車位叫價4,880萬元放售，折合呎價約為28,555元。

斥700萬豪裝單位

圖片可見，單位裝修新净，代理指業主曾斥資700萬元進行豪裝。資料顯示，業主於2019年以4,488萬元購入上址，持貨約5年，若成功以叫價售出估計帳面獲利392萬元。

↓↓旭逸居1座地下連一樓複式戶↓↓