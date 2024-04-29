十大屋苑重上雙位數水平　按周回升37.5%　重回4周前高位

中原地產十大屋苑本周末交投重上雙位數水平，錄得11宗成交，按周回升37.5%，重回4周前高位。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期發展商開價保持克制，接連有新盤低市價推出，成功掀起搶購潮，包括何文田站新盤朗賢峯，昨日首輪銷售即日沽清，加上二手市場業主願意擴大減幅，刺激購買力釋放。現時買家於一二手市場兩邊游走覓筍盤，整體樓市穩步向上。

港島區3大指標屋苑，本周末僅太古城錄得1宗成交，海怡半島及康怡花園「捧蛋」，與上周末一樣。太古城成交單位為彩天閣高層G室，實用面積717平方呎，屬三房套間隔，單位 累減130萬元或9.4%以1,250萬元沽，呎價17,434元。原業主以1,460萬元買入，單位3年貶值210萬元或14.4%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

美孚新邨按周多1宗成交

九龍區方面，美孚新邨本周末交投表現不俗，錄得3宗成交，比上周末多1宗，平均實用呎價約10,600元，按周則回落約7.5%。周末成交包括恆柏道3號中層C室，實用面積509平方呎，兩房間隔，最新以522萬元沽出，呎價10,255元。原業主於2010年以320萬元購入單位，現易手賬面獲利202萬元離場，單位14年間升值63%。屋苑本月至今錄得29宗成交，上月全月58宗成交，減少50%。

另黃埔花園本周末錄得1宗成交，涉為11期6座中層D室，實用面積639平方呎，三房套間隔，以850萬元沽，呎價13,302元。

新界區方面，沙田第一城本周末只錄得1宗成交，新成交為10座高層C室，實用面積327平方呎，兩房間隔，開價500萬元，最新465以萬元沽出，實用面積呎價14,220元。