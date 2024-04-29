薄扶林VICTORIA COAST兩房2426萬沽　明翹匯僅11伙分層戶待沽

一手市場成交活躍，華懋集團旗下、位於薄扶林域多利道全新翻新項目VICTORIA COAST，以招標形式沽1伙，吸金2,426.14萬元，呎價為17,800元。



成交單位為VICTORIA COAST A座4樓單位，實用面積1,363平方呎，屬兩房套連工作間間隔。至於新買家為項目前租客，在比較各區豪宅新盤後，認為很難以該價錢購入港島區其他同質素海景單位，故果斷入市，預計將作自住用途。

薄扶林VICTORIA COAST。

明翹匯3036.4萬沽兩伙 僅餘11伙分層戶待售

佳明（1271）旗下青衣明翹匯今日連沽2伙，吸金3,036.4萬元。全盤僅餘最後11伙分層單位待售，包括最後5伙755平方呎三房套大單邊則王單位。

是次成交為1座1樓A室，實用面積807平方呎，屬三房套連儲物室及多用途房連洗手間單位，以1,515.3萬成交，平均呎價約18,777元；另一伙為2A座30樓A室，實用面積755平方呎，同屬3房1套連多用途房及洗手間單位，以1,521.1萬成交，平均呎價約20,147元。

青衣明翹匯。

星凱 ‧ 堤岸1421.6萬沽馬場景三房

中洲置業旗下火炭站大型新盤星凱 ‧ 堤岸亦以1,421.6萬元沽1座43樓A室，實用面積731平方呎，單位享開場馬場景觀，屬三房間隔，呎價19,447元。據知，項目自3月3日起沽221伙，銷售額逾24億元。樓盤開售至今累售1,150伙，佔全盤1,335伙逾86%。

火炭站新盤星凱 ‧ 堤岸

維港1號2821.2萬沽兩伙

中國海外發展（0688）旗下啟德現樓維港1號亦以2,821.2萬元沽2伙，涉及為2B座23樓E室，實用面積452平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以884.3萬沽出，呎價19,564元；另一伙為2A座18樓H室，實用面積774平方呎，屬三房套工人套間隔，以1,936.9萬成交，呎價25,025元。