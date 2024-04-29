嘉湖山莊本月僅錄17宗成交　最蝕三房455萬沽、2年貶值17%

二手筍盤消化，加上新盤爭相減價，指標屋苑交投放緩。天水圍嘉湖山莊一伙三房單位新近以455萬元成交，呎價8,333元。原業主2022年買入帳蝕90萬元，2年間貶值17%。



中原地產區域營業董事伍耀祖表示，該單位為翠湖居2座低層D室，實用面積546平方呎，三房間隔，向北，享內街景。業主原本叫價480萬元放盤，最終獲議價以455萬元成交，減價25萬元或5.2%，折合呎價8,333元。

嘉湖山莊成交較上月大跌78%

代理指，嘉湖山莊本月交投明顯放緩，至今僅錄約17宗買賣成交，較上月全月成交約76宗，大跌78%。現時買家入市意欲仍見理想，惟低價盤才能吸引買家。

原業主於2022年以545萬元買入單位，持貨2年，帳面虧損90萬元，單位期内貶值17%。