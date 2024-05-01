五一｜新城市廣場七球推廣費谷消費　Anson Lo周末現身商場見面會

五一勞動節假期來臨，新界東地標商場、新鴻基地產旗下的新城市廣場斥資700萬元推廣費，吸引旅客及本地顧客於商場消費。



相關推廣包括與香港迪士尼樂園度假區合作舉辦「Sweet Together」活動展出Duffy與好友主題裝置，以10大糖果森林「蜜蜜」打卡位打頭陣；而Duffy及 LinaBell聯同其Mega Fan教主盧瀚霆Anson Lo於五一假期的周末出席「Sweet Together」見面會。

新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯表示，受惠於自由行擴大至西安及青島兩大城市，新城市廣場對今年五一勞動節假期的市道非常樂觀，故商場特意斥700百萬元推廣費策動連串活動及優惠。

MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo。（影片截圖)

許嘉雯亦指出，同時新城市廣場今年亦提早於5月1日推出年度感謝祭「Just Buy Weeks」，以非常吸引的折扣優惠回饋顧客支持，吸引他們在港消費。新城市廣場今年五一假期的推廣費較去年同期上升40%，預料推廣活動將有助帶動商場整體人流及生意額按年上升10% 及12%，當中以餐飲、AV、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。

料人流生意額各增10%及12%

許嘉雯續稱，新城市廣場自2020年起斥資3億元進行「全方位空間活化計劃」，過去3年不斷優化商場的室內及戶外空間，推出圍繞親子、寵物、休閒娛樂等不同主題的娛樂體驗專區。今年3月起開展最後階段的「全方位空間活化計劃」，3樓、7樓戶外平台及商場外牆將分階段進行改造，有信心在進行改造及優化後，能夠為全年齡客群提供更舒適的環境和全新的消費體驗。

新城市廣場斥資3億元「全方位空間活化計劃」進入最後階段。