新城市廣場恐龍公園投資逾千萬　「10.1」正式開幕　設14項設施

新鴻基地產（0016）旗下沙田新城市廣場「Dino Park恐龍公園」，今日（26日）開放予傳媒參觀。新地表示，公園為香港首個以恐龍為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場，將於10月1日正式開幕。加上為支持政府振興夜經濟，商場將於晚上8點後推出連串優惠，預計可刺激人流及生意額分別按年升15%及20%。



明年首季翻新商場3樓至7樓

新鴻基地產代理租務部副總經理許嘉雯表示，商場由2020年起進行分階段優化，推出了圍繞親子、寵物、休閒等不同主題專區，斥資約3億元。而即將開幕的「Dino Park恐龍公園」投資額逾1,000萬元。未來商場亦會持續翻新，預計於明年第一季度翻新商場3樓至7樓戶外空間。

振興夜經濟 晚上8點後推優惠

此外，為配合中秋國慶黃金周及「香港夜繽紛」，新城市廣場將投資額外500萬元作宣傳推廣，包括打卡裝置及中秋晚會等。而夜消費方面則推出「夜遊3倍賞」，包括8點後消費享雙倍積分及回贈，舉行限時市集等。預計連串推廣優惠可刺激黃金周長假期的人流及生意額，分別按年升15%及20%，當中以餐飲、親子零售、生活百貨等商戶類別最為受惠。

40個新商戶進駐 出租率100%

許嘉雯亦指，商場今年有40個新商戶進駐，現時出租率達100%，人流及生意額已回復疫情前水平。對於政府推出「香港夜繽紛」後首周市場反應，她認為暫時人流有所增多，不過仍須時間去觀察成效。

14項遊樂設施 特設空中飛索

Dino Park恐龍公園位於新城市廣場5樓戶外空間，將於10月1日正式開幕。公園佔地3.5萬平方呎，以恐龍為主題，共設14項遊樂設施。設施包括繩網陣、彈床、迷宮等，可訓練兒童臂力、眼力、平衡力及協調能力。另外，公園最大特色為設有全長23米的空中飛索，需要運用臂力及平衡力滑翔。