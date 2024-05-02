內地客入市港島豪宅　2.18億購21 BORRETT ROAD三千呎分層戶

長實集團（1113）半山波老道21號21 BORRETT ROAD，在3月底透過招標形式以2.18億元售出10樓01號單位，成交呎價74,024元。 據最新資料，該單位新買家為內地客，是次透過公司名義入市。



成交單位為21 BORRETT ROAD10樓01號單位，實用面積2,945平方呎，五房雙套連儲物房間隔，連2個車位，成交價2.18億元，實用呎價74,024元。

據最新資料，新買家為星裕置業有限公司（ASTRAL AMPLE PROPERTY LIMITED），公司董事姓李，英文名字為國語拼音，料為內地客，是次入市繳稅926.5萬元，佔樓價4.25%。