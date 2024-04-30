4月新盤撻訂錄64宗、按月下跌45%　啟德維港1號連撻19伙

4月新盤市場持續錄得多宗撻訂，本月共錄64宗，較上月的116宗下降45%，涉及撻訂金額約7,672.3萬元。當中啟德跑道區維港1號月内連撻19伙，發展商共殺訂3,058.4萬元。



4月錄最多撻訂的新盤為中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號，本月合共撻訂19伙，涉及成交金額約3.05億元，眾買家遭殺訂3,058.4萬元。該批單位成交價由1,025.9萬至2,428.7萬元不等。

當中，最貴一伙為第2A座30樓B室，實用面積為766平方呎，屬三房套間隔。單位原於2021年7月入市，成交價為2,428.7萬元，呎價約31,707元，最終撻大訂離場，買家損失樓價10%訂金即588萬元。

啟德維港1號。

油塘蔚藍東岸9伙撻訂

五礦地產（0230）旗下油塘現樓蔚藍東岸本月亦錄9宗撻訂，涉及成交金額約7,851.3萬元，發展商殺訂768.8萬元。該批單位成交價由678.9萬至1,010.5萬元。

當中最高成交單位為5座10樓E室，實用面積537平方呎，三房間隔，成交價1,010.5萬元，折合呎價約18,817元。單位原於2020年12月買入，最終於本月終止交易，沒收10%訂金即323萬元離場。

油塘現樓蔚藍東岸。

黃竹坑揚海再撻5伙

嘉里（0683）及信置（0083）等合作的黃竹坑港島南岸第二期揚海，4月再撻訂5伙，涉及成交金額約1.6億元，眾買家遭殺訂1,602萬元。該批單位成交價由1,664.1萬至3,879.5萬元不等。

當中最高成交單位為第1B座20樓B室，實用面積為941平方呎，屬三房間隔，原於2021年9月購入，成交價3,879.5萬元，折合呎價約45,333元。單位最終於本月撻訂後損失387.9萬元訂金。

黃竹坑港島南岸第二期揚海。

黃竹坑BLUE COAST首度錄撻訂

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期於本月初首輪發售後，月内即時錄得3伙撻訂個案，涉及成交金額約5,195.3萬元，發展商殺訂259.7萬元。

當中有2伙於首輪銷售所購入，單位為第2B座10樓E室及第2B座10樓H室，同屬三房戶，實用面積813及746平方呎，分別以1,689.5萬及1,648.1萬元元售出。單位最終於簽訂臨時買賣合約後未有進展，料買家已撻訂，分別遭沒收5%訂金。

黃竹坑BLUE COAST。

4月份其他撻訂個案，包括啟德天璽·海、啟德Monaco系列、日出康城SEASONS PLACE、大埔名日‧九肚山、牛頭角泰峯等等。