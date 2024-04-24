2024年第一季新盤撻訂錄破百宗　按季急增七成　港島南岸成重災區

2024年第一季新盤撻訂宗數錄159宗，較2023年第四季92宗，飆升72.8%。當中，截至2024年3月有94宗已成功重售，重售比例為59%



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，首季撻訂宗數已達2023年全年總數261宗的六成，相信2024年全年數字有機會超越去年水平。

至於，今年第一季取消交易的159宗一手私人住宅之中，截至2024年3月有94宗已成功重售，重售比例為59%，明顯較去年第四季截止於2023年12月的重售比例僅22%，高出37個百分點。顯示有發展商趁樓市旺勢，加快減價出售撻訂單位，因而推高重售比例。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。

發展商願意大幅調低樓價重推

截至2023年12月，同年第一至第四季撻訂單位的重售比例分別錄82%、74%、76%及22%，而截至2024年3月，重售比例分別上升至83%、79%、91%及71%。當中，去年第三及四季的比例更明顯急升15及49個百分點。

在撻訂宗數最多的八個一手項目中，有四個的重售比例達七成以上。2024年第一季撻訂宗數最多的首三位分別是黃竹坑港島南岸二期揚海38宗，黃竹坑港島南岸一期晉環18宗及油塘蔚藍東岸11宗。

↓2023年及2024年第一季一手市場撻訂宗數按季分佈↓

其中，晉環及揚海的重售比例均超過七成，錄78%及74%。重售比例較高的還有旺角One Soho及長沙灣維港匯二期，錄88%及83%。至於紅磡必嘉坊一期III及長沙灣維港匯三期的重售比例同為0%，即未有撻訂單位售出。

發展商撻訂貨重售降價 晉環劈最勁

重售降價幅度方面，黃竹坑港島南岸二期揚海28宗撻訂重售，全部原於2021年9月一手售出，所有重售成交價均下調，但降幅不多於兩成，介乎5%到20%。黃竹坑港島南岸一期晉環14宗撻訂重售中，大部份原於2021年5月一手售出，有13宗重售成交價錄得下調，7宗降幅逾兩成。其中降幅最明顯是晉環1座(1A)低層H室，實用面積392呎，原本成交價1,425.8萬元，呎價達36,372元，單位於2024年1月取消交易，並於同月重新以1,014.5萬元售出，呎價25,880元，重售價下降了29%。

↓2024年第一季一手市場出現撻訂宗數的項目↓

油塘蔚藍東岸。

蔚藍東岸撻訂重售跌價32%

另外，油塘蔚藍東岸5宗撻訂重售，原於2020年11月至2021年6月期間一手售出，全部重售成交價均下調，降幅介乎9%到32%。降幅最多是蔚藍東岸3座高層F室，實用面積318呎，原本成交價774.4萬元，呎價24,352元，單位於2024年3月取消交易，並於同月重新以530.4萬元售出，呎價16,679元，重售價下降了32%。

↓2024年第一季撻訂重售降價幅度超過兩成的新盤單位↓