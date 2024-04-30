星夢前CEO何哲圖去年撻訂輸1320萬　何文田君柏重售平過6年前兩成

由長實（1113）及帝國集團發展的何文田豪宅君柏，最新以2,900萬元沽出一伙四房單位，呎價17,857元。值得留意，上述單位在2018年曾由星夢娛樂前行政總裁何哲圖以3,745.7萬元買入，不過於2023年10月終止交易，現重售成交價較2018年大幅低逾2成。



涉及單位為君柏6座5樓A室，實用面積1,623平方呎，屬三房連家庭房間隔。單位最新以2,900萬元沽出，折合呎價17,857元，新買家採用60天付款計劃。

翻查資料，單位原於2018年2月以3,745.7萬元沽出，呎價約23,079元，買家選用發展商提供的「Z138先住後付」付款計劃。最終於去年10月正式終止買賣合約，交易歷時逾五年，買家遭沒收樓價35.25%訂金，即涉約1,320萬元。

可見是次新成交價較上次的售價，賣平逾845萬元或23%。長實營業部首席經理郭子威表示，是次成交價屬市價，對價錢亦感滿意。

何文田豪宅君柏。

撻訂買家為星夢娛樂前行政總裁何哲圖

該單位撻訂前的登記買家為星夢娛樂前行政總裁何哲圖（HO MING YAN HERMAN），而何哲圖及其妻子余詠珊亦在2023年四月，以3,300萬元沽出貝沙灣一伙三房單位，當時帳面大賺逾1,300萬元。

長實2016年重推君柏的現樓貨尾，並首度引入「先住後付」計劃，只需付兩成樓價即可入住單位，成交期長達12年，即2028年才完成交易，為新盤史上最長的成交期。