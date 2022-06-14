清水灣邵氏片場重建補地價涉百億　發展商擬上訴

由復星國際（0656）持有、擁有逾60年歷史的清水灣邵氏片場，在今年4月份獲屋宇署批出建築圖則，項目目前正與地政總署商討補地價金額。

據《香港經濟日報》報道，地政總署就上述項目開出高達100億元的補地價金額，每呎樓面地價約9,500元。不過發展商將就補地價金額作出上訴。

資料顯示，邵氏片場已獲批興建14幢三層高洋房、23幢樓高六層至十一層的分層住宅，以及一座會所，整個項目總樓面面約105.09萬平方呎。

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邵氏片場為昔日的「夢工場」，也有「東方荷李活」之稱。翻查資料，邵氏片場曾是全球最大私營影城，業主先後於2006年及2014年向城規會申請將項目發展為商住項目。而古諮會於2015年將整個邵氏片場評為一級歷史建築，令重建計劃受阻。

及至2018年9月，業主復星國際再就項目向城規會申請興建住宅，擬建749個低密度住宅單位、183間酒店客房，當中邵氏行政大樓、毗鄰的片倉、配音室等會原址保留，2019年3月獲城規會通過。整個重建計劃籌備歷時逾十五年，期內荒廢多時，亦有部分建築群已被拆卸。