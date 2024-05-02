惠記、利基棄購百勝角農地　去年3.69億買入、申請土地共享失敗

惠記集團（0610）及旗下利基控股（0240）在2023年5月份斥資3.69億元，向兩名人士收購其持有的將軍澳百勝角多幅農地，面積共逾24.56萬平方呎，計劃申請土地共享以興建住宅，但因不符合先導計劃申請資格，宣布即時終止有關農地買賣交易。



3月接獲不符合先導計劃申請資格

惠記集團及利基控股指，去年購入該批農地後及向政府提交先導計劃申請後，利基控股及其顧問已與政府發展局土地共享辦事處，就確定先導計劃申請的資格進行多次會議及討論。利基於今年3月收到土地共享辦事處的函件，聲稱其並不符合先導計劃申請的資格，故不會再進一步處理先導計劃申請。

買方經審慎周詳考慮及評估解決土地共享辦事處所關切事宜的可行性，並計及該等地塊尚未解決的業權問題後，利基控股決定於今年5月5日先導計劃截止日期前，不會再提交任何經修改或新的先導計劃申請。

買方公布的通告指出，於4月30日買方以有關業權審查及盡職調查的後續條件於延長最後截止日期前未獲達成為由，分別向賣方發出終止通知，致使該等經修訂買賣協議被即時終止。

料獲兩名賣方退還共575.2萬

根據協議，兩名賣方（賣方A及賣方B）應分別在終止日其後7個工作日內，向買方退還或促使彼等的律師向買方退還買方於簽署協議時支付的首筆付款。合共涉及約575.2萬元，其中賣方A佔約414.54萬，賣方B佔約160.71萬元。

根據經修訂買賣協議，自其終止後，收購事項應基於還款予以解除。於解除完成後，惠記及利基不再於該等地塊中持有任何權益。