近大老山隧道廿萬呎銀主農地逾1.28億易手　成交呎價559元

鄰近大老山隧道一幅佔地約23萬平方呎的農地銀主盤，新近以逾1.28億元易手，成交呎價約559元。

該幅農地鄰近大老山隧道中段、附近建築物包括觀音山觀音花園、香港童軍總會基維爾營地，整幅地皮佔地約23萬平方呎。資料顯示，該地皮在去年12月8日以逾1.28億元易手，新買家為芙蓉泌村集團有限公司（FU YUNG PEI VILLAGE GROUP LIMITED），公司董事為王丁本。以項目最新成交價計算，該幅農地每呎地價約559元。

低政府第二級農地收地價26%

據地政總署修訂收回土地特惠補償率，目前第一級別農地收地價為每呎1,457元；而第二級農地收地價為每呎755元，上述農地的成交呎價約559元，較政府第二級農地收地價再低26%。據知，該農地目前已荒廢。

新買家王丁本 兩年前曾斥4.6億購酒店

上述農地原業主包括建科發展有限公司（KANTEX DEVELOPMENT LIMITED），在2013年至2016年期間，地皮遭至少11次向大型銀行及財務機構抵押貸款，個別貨款涉及四按，貸款額最大一次涉及最多5,200萬元。而是次農地是由其中一家財務機構賣出。

至於是次農地新買家王丁本為一名商人，翻查資料，王丁本曾於2020年8月以4.6億元向德祥地產（0199）買入銅鑼灣珀麗尚品酒店。王丁本又與中國新經濟投資（0080）管理層人員同名。