日資西松建設2.3億沽粉嶺農地、星光行商廈　低意向價23%

由日資建築公司西松建設持有的粉嶺坪輋農地，以及尖沙咀星光行一籃子物業，新近以合共2.3億元沽出，較8月初推出放盤時意向價近3億元，低約23%。該批物業新買家為地基工程服務分包商龍昇集團控股（6829）。

資料顯示，位於粉嶺坪輋的露天貯物地盤，在11月3日以1.452億元易手，以地盤總地盤面積約87,481平方呎計，成交呎價約1,660元。地皮地契用途為農地，城規用途為露天貯物，原業主一直自用多年，作存放建築機械及部分出租予工程分包商用來存放建築材料。該農地早前放售意向價為1.75億元。

龍昇集團接貨 星光行成交呎價1萬

據悉，地盤倉地已經平整，並具地政處之豁免書，可合法搭建有尺寸限制的建築物，以供存放建築機械及材料。物業上蓋倉儲空間未完全用盡，若申請興建更多有尺寸限制的有蓋建築物作為合法倉庫出租，將可提高租金回報。

至於另一宗成交為尖沙咀商廈星光行5樓6至12室及24至26室，該批單位同樣在11月3日易手，成交價8,480萬元。該批物業涉及共10個單位，總建築面積約8,339平方呎，成交呎價約10,169元。早前業主意向價約1.16億元。

上述兩項物業的新買家均為保嘉（香港）有限公司（BERGERON（HONG KONG）COMPANY LIMITED），公司董事包括龍昇集團主席、行政總裁兼執行董事葉育杰。

上述物業的原業主西松建設，為日資建築公司，在日本經營建築業及房地產，業務分布日本、香港及新加坡。西松建設早年已進軍香港市場，參與興建多項大型基礎建設及公共屋邨，如港鐵尖沙咀站、太子站等多個鐵路站，大老山隧道、汀九橋、西區海底隧道、以至香港國際機場不少設施亦由西松建設負責興建。