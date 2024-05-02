何文田新盤低開　Kadoorie Hill慘蝕22%沽　呎價失守2萬八年新低

何文田站大型新盤近日以低價推出市場，拖累同區二手樓價。何文田Kadoorie Hill一伙三房單位，最新以1,980萬元連車位沽出，呎價18,505元，8年來首次跌穿2萬元關口。據悉，原業主為有「增城古樹王」之稱的資深地產商張崇霖的妻子，其7年前買入單位帳面勁蝕580萬元離場，蝕幅約22.7%。



市場消息指，該單位為Kadoorie Hill低層A室，實用面積1,070平方呎，三房間隔。單位原先叫價2,380萬元放盤，最終減價至1,980萬元易手，累減400萬元，折合呎價約18,505元。

成交呎價創8年新低、貶值逾2成

翻查資料，屋苑近年二手成交不多，約有4宗，呎價由22,951元至32,138元不等。而對上一次呎價低於2萬元的個案則要追溯至2016年7月，可見是次成交呎價創近8年新低。

原業主登記姓名為黃崇瓊，料為有「增城古樹王」之稱的資深地產商張崇霖的妻子。其於2017年10月以約2,560萬元購入上址，持貨7年，現轉手帳面虧損約580萬元，期内貶值22.7%。