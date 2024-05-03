施永青撰文指有一股惡勢力集中火力攻擊樓市　不希望香港繁榮

中原集團創辦人施永青於旗下免費報章《AM 730》的專欄中指出，樓市及時全面撤辣為政府近年一項收效明顯的佳績，不到一星期市場氣氛已扭轉；並指出撤辣後本港一﹑二手樓市亦受惠。不過他提醒政府不可掉以輕心，世上存在著一股惡勢力，不希望香港欣欣向榮，而是希望香港走向沒落頹敗。最能反映香港正在沒落，莫如香港樓市拾級而下。



施永青指出撤辣後發展商由沒信心開盤，轉變成全部署更多新盤開市，銷情普遍不錯。同時二手交投亦大幅回升，小業主對後市亦恢復信心，二手樓價亦很快回升。差餉物業估價署公布的3月份樓價指數上升1%，結果10個月跌浪，令香港擺脫通縮壓力之餘，一眾中產亦有機會避開一場資產大蒸發洗劫。政府今次撤辣取得成效，既是撤得全面外，亦撤得及時。

政府撤辣後本港一﹑二手交投轉趨活躍。（蘇煒然攝）

稱政府撤辣夠全面與及時

施永青亦指出﹕「不過，特區政府對此可不要掉以輕心，世界已變得比以前複雜，政府對此可不要失去敵情觀念。世上存在著一股惡勢力。他們不想看到香港欣欣向榮，而是希望看到香港走向沒落頹敗，而最能反映香港正在沒落的，莫如香港的樓價在拾級而下。」

施永青表示﹕「因此，我預期這批不想香港好起來的人，今後仍會集中火力攻擊香港的樓市。他們會說，撤辣的效果只是一時的，樓市很快就會回到撤辣前的疲態。因此，有樓應該盡早賣，遲賣就會蝕底。此外，他們還會叫那些留港生活的人，寧願租樓，也不要買樓。這樣市場就會形成負面互動，只有人賣樓，沒有人買樓，那即使香港的經濟有改善，樓市亦會難現起色。這將對港人重建自己的信心起破壞作用。

因此，政府不可以在撤辣後，就袖手旁觀，甚麼都不做了；而是要不斷推出新的政策去鞏固撤辣的效果。現時，內地不乏想來港置業的人，他們遇到的難題是沒法把內地的資金調來香港買樓。」

施永青認為中央政府無理由不容許內地居民將資金調到香港買樓，只要中央能通融，「香港樓市就不愁沒有資金捧場。」