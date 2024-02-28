印花稅撤辣　施永青感釋懷　若社會經濟由治及興、高官連任機會大

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波將於今日（28日）在新一份財政預算案中宣布，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），認為有關措施在當前的經濟及市場情況下已無需要。《香港01》就預算案內容即時訪問中原集團創辧人施永青，點評預算案各項重點政策。



中原地產創辦人施永青接受《香港01》訪問時表示，是次撤辣反映政府已認清市場上出現了根本上的變化，與社會達成一致的共識，令人對政府的判斷力恢復信心。他指過去市民或會擔心政府「睇到嘅嘢」同自己不一樣，便會質疑政府的施政是否足夠貼市及符合現實，而是次宣佈撤辣則證明政府與社會的共識一致，相信會令市民感到安心。

否認早前威嚇政府、只因個人太緊張

至於他個人對政府願意撤辣的意見方面，施永青表示感覺釋懷。他提及之前在許多媒體上「出左好多聲」，敦促政府不要掉以輕心，全因他認為事關重大，所以個人比較緊張。「有啲人話我威嚇政府，我無咁嘅意思㗎。」所以是次撤辣可見政府至少在這件事上有與社會達成共識，令人對政府的判斷力及觀察力恢復信心，是一件好事。

若特首李家超做到「由治及興」、連任機會大

當被問到是否看好現屆特首及財政司司長可以連任，他笑言「呢樣嘢唔係我個人可以決定」。但他認為官員能否連任的關鍵在於施政的績效。

施永青以現屆特首李家超為例，他指李家超的施政令香港「由亂到治」上已取得一定的成績，若他之後能夠做到令香港「由治及興」，那麼連任的機會就會更大。雖然現時社會已經安穩了，但仍需要令經濟興旺，市民生活有所改善才能視為「興」。

中產財富儲於物業 若大幅回落貶值官員一定不受歡迎

他又提到，若想要香港興旺，保住香港中產的資產價值是一個重要因素。而中產大部分的財富正正儲存於物業上，因此如果物業的價值大幅回落貶值，「佢（李家超）一定唔會受歡迎㗎啦」。

對於現屆財爺陳茂波，施永青表示陳茂波自梁振英年代起已經「算做得耐」，如果是次香港的經濟及樓市有起色，他認為陳茂波的連任機會都多。不過，他笑言「如果比著係我呢，就會激流勇退，見好就收囉。」

撤辣恢復市場流通、令樓價企穩

對於財政預算案後的樓市預測，施永青認為撤辣最大的功能是恢復房地產市場及資金的流通性，不再阻撓資金流入房地產市場。辣招的推出是因為當年樓市過度炙熱，擔心外來資金及投機者會搶走本地用家的置業機會，但現在市場情況已經改變。

現時樓價下跌但租金上升，反映其實香港仍然有住屋需求，只是市場缺乏流通性，出現買入容易賣出難的情況，導致市民缺乏信心入市。因此當辣招撤除後，市場流動性改善，業主也不需要急於減價賣樓，自然令樓價有所支撐。對於有意買樓收租的市民而言，也不會再感覺被政府懲罰，從而增加入市的意願。

不撤辣需承擔政治後果 施：下屆特首都選唔到你。（夏家朗攝）

早前指不撤辣需承擔政治後果

近月施永青對於政府撤辣態度強硬，早在財政預算案公佈前，他已多次發表言論要求政府全面撤辣，甚至警告政府若不作出行動會導致不可承擔的「政治後果」。施永青於上周二的中原新春團拜（20日）時表示今年樓市會出現峰迴路轉的機會，財政預算案是其中一大轉機，亦將會是撤辣的最後機會。由於現在市況較過往有明顯轉變，政府全面撤辣可以令更多資金流入市場。但若再不全面撤辣，資產價值大量蒸發、消費力大幅下降導致的各種政治後果，並不是政府可以承擔。

其後施永青於翌日（21日）的電台節目上重申，現時樓價下跌是整個社會判斷，強調房地產不健康會影響經濟民生，要求撤辣而非減辣，又稱若不撤辣問責官員都要承受政治後果，「下任特首唔搵你做財政司司長，或者下屆特首都選唔到你做咪就係政治後果。」另外，他又提到過往23條立法導致50萬人上街示威，並非全部政治因素，當時樓價亦處於下跌的狀態。

撤辣未必對市場有正面影響 但可向社會交代

雖然施永青一直強力呼籲政府需全面撤辣，但他也強調，不夠膽說撤辣後會對市場有什麼正面影響。只是認為政府須做判斷，將不合時宜、不恰當的政策撤走，將資金引流，「醫生診症連你咩病都睇錯，開藥病人唔夠膽食啦！」。雖然市場並非在「撤辣」後會立即扭轉，但政府已可向社會交代政策恰當、向市場表示「嗱我冇阻住佢㗎」。