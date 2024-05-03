何文田朗賢峯IIA期招標累沽42伙、套現逾2億 四房戶錄破雙頂成交
撰文：李明珠
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鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯第IIB期，明日次輪銷售248伙。而項目第IIA期於今日成功招標售出9伙，當中一伙四房單位成交價高達3,991.8萬元，呎價27,856元，破項目售價及標準單位呎價新高。
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，朗賢峯第IIA期最新招標售出9伙，當中錄得一伙雙破頂成交，涉及單位為第1座17樓B室，實用面積1,433平方呎，四房兩套連工作間間隔，成交價3,991.8萬元，折合呎價27,856元。
朗賢峯第IIA期累計招標售出42伙，套現金額逾2.09億元，而整個項目開售以來合共累沽302伙，吸金逾39億元。
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