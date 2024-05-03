將軍澳天晉4年首宗一手 複式特色戶4882萬標沽、呎價2.8萬雙破頂
撰文：李明珠
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新地（0016）旗下已入伙約12年的將軍澳大型屋苑天晉，最新以4,882萬元招標沽出一伙複式特色戶，成交呎價28,499元，售價及呎價均為屋苑分層新高紀錄，呎價水平同時冠絕區內分層戶。該成交為屋苑相隔4年後首宗一手成交個案。
成交記錄冊顯示，涉及單位為第8座45樓C室複式戶，實用面積1,713平方呎，三房連儲物室間隔，附帶78平方呎平台及492方呎天台。單位最新連車位以約4,882萬元成交，折合呎價28,499元。
4年來首宗一手成交
資料顯示，天晉雖於2011年已經入伙，但發展商預留了部分特色單位於2019年開始招標放售，至今累沽9伙，當中包括複式及平台特色戶等。
而對上一宗招標沽出的單位於2020年6月成交，即是次成交為屋苑4年來首宗一手成交個案。
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