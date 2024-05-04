新地元朗The YOHO Hub II加推94伙　折實均價15038元

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II今日（4日）上載價單第2號，即時加推94伙；當中涵蓋40伙兩房單位及54伙三房單位，為準買家提供多元化戶型選擇。整批單位以「90日付款計劃」最高15.5%折扣及選擇「置業售價折扣」計算，折實平均呎價為15,038元。



價單第2號中售價最低為第8座5樓D單位，兩房間隔，實用面積467平方呎，折實售價為684.36萬元；最高售價為第8座48樓及49樓H單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積901平方呎，折實售價為1,332.56萬元。

The YOHO Hub II早前公佈首張價單，首批提供188伙，折實均價14,338元，入場費682.92萬元，屬兩房間隔。較2021年12月推出的YOHO HUB I 首批206伙，折實均價19,899元，賣平約28%。

首批188伙 入場費682.92萬起

首批188伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中兩房涉71伙、三房涉117伙，實用面積467至905平方呎。價單定價808.2萬至1538.3萬元起，扣除最高15.5%折扣後，折實價682.9萬元至1,299.8萬元，而折實呎價由13,008至15,544元起。

入場兩房單位8座3樓D室，實用面積467平方呎，扣除最高折扣後，折實價682.92萬元，呎價14,624元。 另三房入場單位8座3樓C室，實用面積537平方呎，扣除最高折扣後，折實價777.56萬元，呎價14,480元。

YOHO HUB 第一期均呎19899元

參靠項目同區近年新盤開價，雨後於去年3月推出，首批提供68伙，折實均價約14,491元。同樣由新地發展的PARK YOHO BOLOGNA於2022年8月推出，首批50伙，折實均價13,088元。項目第一期YOHO HUB I則於2021年12月推出，首批提供206伙，折實均價19,899元。而PARK YOHO NAPOLI則於2018年9月推出，首批144伙，折實均價為15,211元。

↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓J室示範單位↓↓

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↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓H室示範單位↓↓

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全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。