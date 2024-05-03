星之谷莊錦輝：新樓買家入市應選即供　選建期日後或「抬錢」上會

住宅市場交投雖回暖，但市況仍然不穩。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝建議，有意入市的買家，如果購買新樓，應選擇即供付款辦法，因現時越來越多選擇建期的買家，於收樓時出現銀行估價不足的情況，買家或需要「抬錢」上會。



另外，由於撤辣後樓市活躍，銀行審批大塞車，以及收緊按揭審批，尢其在人齡或樓齡方面，50歲以上或樓齡較大的非藍籌屋苑，按揭申請可能較以往困難，故二手準買家簽署臨約時，最好爭取3個月成交期，讓按揭申請有較充裕的時間。

大型銀行按揭回贈逐漸「清零」

他又指出，撤辣後樓宇的交投大增，銀行減少以回贈作招徠，大型銀行按揭回贈逐漸「清零」，近日中小銀行均相應調低回贈，目前其現金回贈介乎0.3至2%。同時銀行收緊按揭審批，年內難見銀行大幅增加按揭優惠。不過仍無阻買家入市意慾，莊錦輝預期如美國今年減息，樓市會有所反彈。

預期短期內樓價穩定 惟要較長時間消化負資產

另外，他表示，撤辣令市場有承接力，整體氣氛明顯好轉，最新經濟數據亦顯示本港經濟較預期好，預期短期內樓價穩定，不過，上季負資產個案按季大增1.3倍至逾2.5萬宗，市場需要一段較長時間才可消化目前的負資產個案。