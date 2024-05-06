十大屋苑周末僅8宗成交　按周回落27%　半數屋苑「捧蛋」

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周下跌約27.3%，當中一半屋苑錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國不加息屬市場預期之內，整體入市氣氛保持正面，不過週六受天雨影響睇樓活動，加上近期接連有新盤以低市價推出，搶去市場焦點及大批購買力，新盤銷售成績持續理想，本週末亦錄約200宗交投，預料本月市場亦以一手主導，二手方面則平穩發展。



港島區3大指標屋苑未錄成交

本周末港島區3大指標屋苑均未錄得成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，近期整體入市氣氛正面，新盤持續採低價推售策略，搶去市場焦點及大批購買力，加上星期六天氣不穩，二手市場氣氛稍為放緩。

太古城。

九龍區方面，在新盤帶動下，整體入市氣氛向好，美孚新邨本週末錄約4宗成交，較上星期增加一宗，包括六期恆柏道11號中層C室，實用面積509平方呎，屬2房間隔，議價後以525萬元易手，呎價10,314元。

麗港城本周末錄得1宗買賣成交，新成交包括26座中層G室，實用面積517平方呎，2房間隔，日前以580萬元沽出，呎價11219元。原業主於2013年以460萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利120萬元，單位升值26%。

新界區方面，本週末映灣園錄1宗成交，成交單位為2座中層F室，實用面積470平方呎，以505萬元將單位易手，呎價10746元。原業主於2001年以170萬元買入單位，持貨23年，帳面獲利335萬元，單位升值197%。