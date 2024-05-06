周末新盤錄241宗　按周跌18%　何文田朗賢峯次輪累沽202伙

周末有大型新盤銷售，過去周末（4日、5日）新盤市場錄得241宗成交，較上周的294宗跌18%。當中受天雨影延長次輪銷售的何文田朗賢峯第IIB期兩日累沽202伙，佔周未成交逾83%。



鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯第IIB期因受天雨影響，次輪銷售分兩日進行。發展商表示，朗賢峯第IIB期次輪銷售累沽202伙，佔次可供發售248伙逾80%， 連同第IIA期的招標成交，整個項目短短11日內累售504伙，套現逾62億元。

星凱 ‧ 堤岸1819.6萬沽兩伙 VICTORIA COAST 3000萬招標沽1伙

中洲置業旗下火炭站大型新盤星凱 ‧ 堤岸昨日連沽兩伙，吸金1819.6萬元。當中5座38樓A室，實用面積673平方呎，屬三房間隔，以1,149.8萬元售出，呎價17,085元。另一宗成交為5座39樓F室，實用面積346平方呎，成交價669.8萬元，呎價19,358元。星凱 ‧ 堤岸開售至今累售1,153伙，佔全盤1,335伙逾86%。

華懋集團旗下、位於薄扶林域多利道全新翻新項目VICTORIA COAST 獲港島區專業人士擲3,000萬元招標買入1伙，三房套連工作間間隔，涉及為A座16樓室，實用面積1,367平方呎，呎價約21,946元。

會地康城12期單日沽4伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12期SEASONS PLACE、PARK SEASONS單日沽4伙。當中PARK SEASONS連沽3伙，吸金1,968.7萬元，成交價由653.1萬元至659.2萬元，最貴一伙為第2A座高層C室，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積453平方呎，以659.2萬元沽出，呎價為14,552元。

The YOHO Hub II暫收3600票

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 錄逾3,600個購樓意向登記，以兩張價單282伙，超購近12倍。據合，現樓示範單位由5月1日開放參觀，累錄逾20,000人次參觀。