The YOHO Hub II｜深圳張生1400萬Full pay入市　方便子女返學

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II今日（11日）首輪發售210伙，戶型涵蓋兩房至三房，折實入場價682.9萬元起。項目截收8,700票，以首輪發售210伙計，超購逾40倍。



截至中午，據市場消息指，項目已揀選71伙，尚餘139伙待沽。

現居深圳的買家張先生因睇中項目交通方便、鄰近深圳，以及方便小朋友返學。故此擲1,400萬元買兩伙兩房作自住及投資。

他亦透露是次入市並無承造按揭，即「一炮過」Full pay 入市。

深圳張生斥1400萬Full pay入市，方便子女返學。﹙黃祐樺攝﹚

另外，現居元朗區的買家鄭先生因睇中項目屬地鐵站上蓋交通方便，故擲逾900萬元買一伙實用面積逾600平方呎三房，與太太作自住用。

鄭先生擲逾900萬元買三房，與太太作自住用。﹙黃祐樺攝﹚

↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓J室示範單位↓↓

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↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓H室示範單位↓↓

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全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。