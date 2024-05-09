啟德維港1號單日連撻9伙、遭殺訂1013萬　均為三年前樓市高位買入

踏入5月，新盤撻訂情況持續。由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號最新連錄9伙撻訂，成交額逾1.01億元，料眾買家遭殺訂1,012.98萬元。發展商亦落實本周日（12日）以先到先得形式重售該批撻訂單位。



該9伙撻訂單位，涉資逾1.01億元。單位成交價介乎1,020萬元至1,211.8萬元，呎價22,039元至25,661萬元。上述買家均於2021年7月份以建築期付款計劃購入單位，並於5月8日正式終止交易，各自遭沒收10%訂金，合共約1,012.98萬元。

9伙撻訂單位均於2021年7月買入

當中，撻訂最甘一宗為維港1號第2A座22樓G室，實用面積482平方呎，屬兩房間隔，於2021年7月以1,211.8萬元入市，於昨日亦終止交易，損失121.18萬元訂金。

翻查資料，反映樓價水平的CCL指數，歷史高位為2021年8月，當時指數高達191.34點，至今已累挫至146點，跌幅約24%。