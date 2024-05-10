陳卓賢家族坪洲「寶翠灣1號」開示位　採杏色、原木色調｜多圖

雅居樂前副主席陳卓賢家族旗下新藝控股的坪洲「寶翠灣1號」，開放三伙現樓示範單位予傳媒參觀。新藝控股執行董事陳思遠表示，項目至今累計沽9伙，總成交額近億元，將於短期內展開新一輪銷售部署。



全屋採用大量玻璃窗

其中，5號屋屬全海景花園別墅，為三房三套房連工人房間隔，實用面積1,438平方呎，連654平方呎花園及552平方呎天台，樓層與樓層高度為3.15米。單位採用大量玻璃窗，可望海景。單位全屋布置以柔和色調為主軸，搭配深淺不一家品。

單位玄關位置寬闊，可擺放鞋櫃及置物櫃。而客廁側設大門傍，單位亦另備有工人房，空間四正。客飯廳連接花園，可放戶外舒適椅及小茶几，以落地玻璃門連接。

新藝控股執行董事陳思遠（中間）

客飯廳採杏色系及原木色為基調

客飯廳整體採杏色系及原木色為基調，地板以淺色雲石紋磚鋪砌。飯廳放置深色的圓餐桌，配深灰色布藝餐椅，亦有銀色金屬吊燈，展現時尚型格風格。另可擺放花灰色布藝L型梳化，配以灰藍色的長形地毯，中間亦擺放圓型茶几，兩旁亦有兩張橙色毛絨椅子。至於另一端有啡色檯面地櫃。

主人套房有大玻璃窗提升採光度，擺放雙人大床後仍可三邊落床。近門位置設有一張深色書桌及布藝靠椅。另一端放置木紋落地衣櫃，內設多個層板及掛架。同時設有兩間睡房，各以淺木色及深灰色設計。單位設有頂層天台。 單位採用梗廚設計，有L形工作檯面，及一系列廚房家電組合。

↓↓5號屋全海景花園別墅↓↓

+ 7

25號屋無改動現樓 大玻璃門連接室外花園

25號屋屬特色花園別墅，屬三房套房間隔，實用面積737平方呎，另設225平方呎花園。單位長方形客飯廳空間感十足，以落地大玻璃門連接室外花園，引入自然光線。 同樣採梗廚設計，有L形工作檯面，及一系列廚房家電組合。

主人套房有廣角玻璃窗戶增加採光，同樣可望鄰近園林景，可放雙人床後及落地衣櫃。 至於兩間睡房分別設於地下及1樓。

↓↓25號屋無改動現樓↓↓

+ 4

29號屋無改動現樓單位 廚房採開放式設計

29號屋屬花園特色單位，屬兩房間隔，實用面積474平方呎，另設191平方呎花園。 單位客飯廳長形設計，配上落地大玻璃趟門，連接室外花園。

單位客飯廳、主人睡房及客房採用橫排式設計，望同一景觀。當中主人房間隔方正實用，放置雙人床後仍感闊落，設玻璃窗戶提高採光度。另廚房採開放式設計，有L形工作檯面，及一系列廚房家電組合。

↓↓29號屋無改動現樓單位↓↓