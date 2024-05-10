佐敦高臨平台特色戶637.9萬沽　日内加推40伙價單發售

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨，今日 (10日) 成功招標售出一伙平台特色戶，成交價637.9萬元，呎價約26,690元。項目將於日内推出次輪40伙單位以價單形式發售。



涉及的單位為A2座12樓D室，實用面積239平方呎，一房間隔連149平方呎平台。單位最新以637.9萬元招標售出，折合呎價約26,690元。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目自上周推出至今，已售出6伙平台特色戶，成交售價由618萬至687.9萬元，呎價由26,638至高達29,651元。而項目全盤則售出約92伙。項目將於今天傍晚推出次輪40伙單位並以價單形式發售。

資本策略地產旗下佐敦彌敦道高臨。

長沙灣維港滙III連沽2伙

信置（0083）與會德豐地產發展的西南九龍維港滙III，今日亦連沽2伙，套現約2,697.3萬元。成交單位分別為2座15樓A室及2座9樓A室，實用面積均為584平方呎，兩房間隔。成交價1,362.1萬及1,335.24萬元，呎價23,324及22,864元。

長沙灣維港滙III。

星凱·堤岸天台特色戶2594.4萬沽 呎價2.35萬

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，已屆現樓的火炭星凱‧堤岸今日以招標形式售出1座49樓B室，屬全盤僅9伙內置樓梯連天台戶，實用面積1,104平方呎，採四房套連工作間及洗手間設計，大廳連接74平方呎平台，天台面積611平方呎，成交價2,594.4萬元售出，實用呎價23,500元。

他續指，項目自3月3日起迅沽226伙，銷售額逾24.8億元。樓盤開售至今累售1,155伙，佔全盤1,335伙逾86%。