The YOHO Hub II 首輪吸金20億　加推141伙、入場費664萬起

新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 周末展開首輪發售，並即日沽清210伙。新地副董事總經理雷霆表示，首輪銷售210伙即日沽清，成功吸金約20億元。並落實加推價單第3號，涉及141伙，折實平均呎價為16,188元。



大手客擲逾2500萬買兩伙三房

新地代理總經理陳漢麟表示，首輪銷售A組錄23組買家購入兩伙單位，最大手買家購入兩伙三房單位，實用面積分別為853平方呎及905平方呎，斥資逾2500萬元，其餘買家亦斥資逾千萬。客源分布方面，首輪銷售買家中用家佔約7成，投資客佔約3成；而當中內地客有超過2成。

元朗The YOHO Hub II。

加推141伙 折實平均呎價為16,188元

至於是次加推的第3號價單涉及141伙，戶型涵蓋兩房至三房，其中77伙為兩房，64伙為三 房，實用面積由436平方呎至903平方呎，折實售價由663.57萬元至1462.35萬元，折實呎價由14,732元至18,843元。

陳漢麟表示，第3號價單主要集中高層單位，景觀較優質，部分單位樓層與樓層之間的高度亦較高，連同1號及2號價單內剩餘72伙單位，售價會有約1至2%輕微加幅。項目將繼續接受購樓意向登記，料下星期進行次輪銷售。