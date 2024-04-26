元朗The YOHO Hub II示位曝光　大三房儲物室打造閱讀空間｜多圖

近月一手新盤市場轉旺，大型發展商積極部署全新項目。新地（0016）旗下元朗The YOHO Hub II日前開放4伙連傢俱現樓示範單位參觀，包括1伙兩房及3伙三房戶型。



首先為兩房連開放式廚房戶型，單位位處第8座30樓A室，實用面積467平方呎，包含一個22平方呎的露台。單位樓層與樓層之間的高度為3米，空間感十足。單位布置以米色系為主調，選用大量木製家具，配搭一系列綠色家品連貫各空間。

兩房戶米色系主調、選用大量木製家具

飯廳選以淺色原木四人餐桌，配上墨綠色皮革餐椅。客廳區域放置了象牙白色布藝梳化，配上方形圖案米色地毯；另一端牆身則設有置物架，另擺放原木地櫃作陳列展示。

廚房為開放式設計，間隔呈長方形，工作檯面以淺色雲石鋪砌，配上深色木紋廚櫃。主人房靠窗位置設有雙人床，床頭位置擺放了黑白色矮凳及深木色地櫃，提供儲物空間。睡房牆身一端以藝術掛畫作點綴，一端掛上金屬裝飾層架，陳列各式小型擺設。睡房另一邊還放置一組淺桃木色高身衣櫃，採用趟門設計。房間設有偌大玻璃窗，增加採光度。

↓↓The Yoho Hub II第8座30樓A室↓↓

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第二伙為三房連開放式廚房間隔，單位為第8座30樓C室，實用面積534平方呎，連22平方呎露台。單位布置以杏色為主調，選用大量皮製及雲石家具，配合一系列啡紅色調家品點綴各空間。

飯廳設玻璃吊燈、配淺啡色雲石紋餐桌

飯廳天花採用玻璃吊燈設計，放置淺啡色雲石紋餐桌，配以淺灰色布藝坐墊拼深啡色皮椅背餐椅。餐桌旁設置偌大的全身鏡，提升空內空間感。客廳放置米白的布藝梳化，配合灰白色橫紋地毯，前方擺放杏色雲石紋茶几以及兩張棗紅色皮質椅子。

主人房貫徹單位以杏色調為主軸，地板以複合木地板鋪砌，睡房靠窗位置擺放一張雙人大床，床頭配備淺色雲石紋理檯面的金屬梳妝台，及淺色布藝梳妝椅。睡房另一則牆身設有皮質飾面的木製層板，陳列各種特色小擺設。對面放置一組高身衣櫃連全身鏡，採趟門設計，提供儲物空間。

↓↓The Yoho Hub II第8座30樓C室↓↓

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三房戶採日式主題、暖色調裝潢

第三伙為三房一套連開放式廚房間隔，單位位處第8座30樓J室，實用面積639平方呎，包含一個23平方呎的露台，以及16平方呎的工作平台。單位整體的布置以日式為主題，用上大量暖色調裝潢以及木製家品連貫各空間。

大門側設有一組高身深色木紋儲物櫃，為住戶提供儲物空間。飯廳放置淺灰色雲石四人餐桌，配上深色原木拼自色皮革餐椅，餐桌旁的牆身設有金屬邊灰色木紋掛櫃，提供收納空間。客廳放置象牙自色布藝梳化，襯以深啡色毛絨抱枕及毛毯，地板鋪上麻質間條地毯，深淺色澤互相映襯。淺灰色雲石紋飾面的茶几以及梳化旁以不同種類的日式茶具為裝飾，貫徹全屋主題。

大門側設高身深色木紋儲物櫃

主人房設有兩個偌大的玻璃窗，採集自然光線外，更連接室外工作平台。睡房靠窗位置擺放雙人大床，床頭可再作延伸的梳妝台，睡床下方亦設計木櫃作額外的儲物空間。另一端則擺放一組高身淺色拼深啡色門柄的衣櫃，提供收納空間。

主人房浴室設有浴缸、洗手盤及座廁。地板及牆身以深淺灰色作對比，襯上自色的雲石紋理洗手盆。

↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓J室↓↓

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大三房採用大量淺色原木家具

最後一伙為三房一套連儲物室間隔，單位為第8座30樓H室，實用面積901平方呎，包含一個35平方呎的露台，以及16平方呎的工作平台。單位布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色原木家具。

玄關位置特意設計弧形隱藏式淺雲石紋置物櫃，讓住戶放置鞋或兩傘，另一側同時放置大型原木置物架，增加收納空間。飯廳左側放置六人長餐桌，配備深棕色餐桌椅。餐桌旁設置落地式掛牆金屬鏡面酒櫃。客廳右側位置放置白色不規則形狀的梳化，配以深啡色長方形地毯，梳化亦襯上抱枕以及深綠色條紋毛毯，前方同樣放置不規則淺色雲石茶几。

大床旁放置日系實木揭蓋式梳妝臺

廚房梗廚設計，間隔方正實用，外連工作平台。廚房配備一系列家電及隱藏式木紋廚櫃，以收納廚具。主人房運用大地色系為主調，雙人大床放在靠窗位置，床頭配備米色床頭軟墊靠枕，配上純白色床單以及深啡色抱枕及麻質床尾布。床底下選用鏤空設計並配備隱藏式暗燈，更顯空間感。大床的旁邊放置日系實木揭蓋式梳妝臺。另一則設有落地式衣櫃，配以象牙白色綢格設計的櫃門，提供儲物空間。

而儲物室方面，間隔方正實用，房間採用鏡面牆身提升空間感。房內設置數層淺原木色的圓拱形置物架，放置各式各樣的書本和綠色植物，底層延展部分加上一坐墊，打造閱讀空間。另一端設有一個掛牆式的酒櫃，並配上淺色木紋層架及收納式床鋪，打造空間實用感。工作間内設有洗手間，配備坐廁、洗手台以及花灑，方便住戶彈性運用。

↓↓The Yoho Hub II 第8座30樓H室↓↓

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全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。