洪水橋#LYOS 28伙劈價最高32%　長實郭子威指會向撻訂買家追差價

長實（1113）洪水橋新盤#LYOS落實本周日（19日）先到先得形式賣28伙，包括14伙分層戶及14伙花園複式戶，入場分層單位299.9萬起。發展商指，該批單位與2021年項目價單定價計，目前分層戶與最高時有25%折讓；複式戶與最高時有32%折讓。



值得留意，近年樓價大跌超過兩成，個別屋苑更跌價逾三成或以上，#LYOS今批14伙分層戶屬早前撻訂單位，長實集團營業部首席經理郭子威強調以公司立場，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額。



分層戶折實最平299萬

長實集團營業部首席經理郭子威表示，今次推售的14伙分層戶折實入場299萬元至645.2萬元，最平呎價為12,417元。當中入場單位屬1B座3樓C室，實用面積202平方呎，扣除最高折扣後，折實售299萬元。

另14伙複式戶折實入場1,131萬元至1,283.6萬元，最平呎價為14,353元。入場複式屬C座30號室，實用面積788平方呎，扣除最高折扣後，折實售1,131萬元。

右一︰長江實業集團營業部首席經理郭子威。

分層戶最高減幅25% 花園複式戶最高32%減幅

郭子威續指，該批單位與2021年項目價單定價計，目前分層戶與最高時有25%折讓；複式戶與最高時有32%折讓。

郭子威：會向撻訂買家追回差額

值得留意的是，今批14伙分層戶屬早前撻訂單位，郭子威強調以公司立場，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額。

2009年長實曾就大坑名門向4名撻訂買家追討

翻查昔日資料，長實過往也曾經試過向撻訂買家追差價。長實發展、位於大坑的豪宅樓盤「名門」於2005年開售，但先後有多名買家於同年撻訂。長實在2009年入稟向4個單位的買家追討單位重售後的差價，扣除被沒收的訂金後，各單位買家被追討88萬至225萬元不等。

項目累沽298伙、套現18億

長江實業集團高級營業經理梁焯鏗表示，項目累沽298伙，其中低密度分層累沽276伙、複式戶累22伙，吸金18億元。當中餘下14伙分層單位及29伙複式戶待沽。

另落實宣布落實於本周日（19日）公開發售28伙，其中14伙屬分層單位及14屬伙花園複式戶，當中現樓示範單位將於5月15日起開放予公眾參觀。

同時亦新增「360天即供付款計劃」，買家簽署臨時買賣合約時繳付成交金額5% 臨時訂金，其後於60天內及於往後的每30 天內各繳付成交金額 0.5%直至付清成交金額 5%加付訂金，餘下成交金額90%需於360天內繳付特長成交期。