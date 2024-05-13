十大屋苑周末僅3宗成交　按周大跌62%　7個屋苑零成交「捧蛋」

中原地產十大屋苑本周末錄得3宗成交，按周大幅下跌62.5%，創13周農曆新年後新低，零成交屋苑增至7個，僅得3個九龍屋苑麗港城、黃埔花園及新都城錄得交投。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，元朗新盤首輪銷售沽清210伙，一手交投氣氛熱鬧，惟搶去市場大批購買力，二手交投即時受挫。加上母親節周末，節日氣氛濃厚，睇樓活動進一步減少，影響二手交投放慢，相信短期內一手新盤繼續主導大市，二手成交平平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

港島大指標屋苑二手成交「捧蛋」

港島區3大指標屋苑連續2個周末未錄得買賣成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，本周末有新界大型新盤開售，低價推售策略繼續搶去市場焦點及大批購買力，加上母親節周末，節日氣氛濃濃，二手交投氣氛明顯偏靜。

新都城兩房540萬沽 十年升值23%

九龍區方面，新都城本周末僅錄得1宗成交，涉及2期2座中層G室，實用面積363平方呎，屬兩房間隔，新近以540萬元沽出，呎價14876元。據知，原業主於2014年7月以440萬元購入單位，是次轉手帳面賺100萬元離場，單位10年間升值23%。

新界區方面，嘉湖山莊本周末未錄得成交，交投靜局。區內代理指，因周末購買力集中元朗上車新盤，二手難免受壓。嘉湖山莊近日議價空間亦增加，本月至今暫錄約13宗成交，較上月同期4宗明顯加快，平均實用呎價跌至8692元。