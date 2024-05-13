新地十四鄉運動公園「SPORTS PARK」　佔地逾百萬呎、6月底試運

新地（0016）旗下、位於西貢西沙路十四鄉的大型綜合發展項目，早前為30萬平方呎運動商業綜合部份正式命名為「西沙GO PARK」。



發展商今日（13日）正式為佔地逾100萬平方呎、多元化戶外運動公園命名為「西沙SPORTS PARK」，提供合室內與室外，集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗。「西沙SPORTS PARK」預計將於6月底開始試運，並於第三季全面開放及啟用。



公眾作預訂「西沙SPORTS PARK」

西沙SPORTS PARK總監朱國庭表示，「西沙SPORTS PARK」以體育學院的發展概念出發，主要為四大客群提供服務。其中，公眾作預訂使用「西沙SPORTS PARK」場地、本地、大灣區、以至國際級的體育活動及賽事提供場地及活動策劃服務等。

「西沙SPORTS PARK」可提供高爾夫球、網球、足球、欖球、五人棒球、三人籃球、軟式曲棍球、板網球、匹克球、棍網球、滾軸溜冰、陸上兩項鐵人、平衡車、單車、公路單車以及跑步等。

設雷達科技公眾高爾夫球練習場

同時，亦提出多個專業運動場地，當中包括有全港唯一每條球道均具備Trackman雷達科技的公眾高爾夫球練習場、專為匹克球（Pickleball）而設的球場、支援專業單車公路繞圈賽以及陸上兩項鐵人比賽等高水平賽事的私營單車及跑步徑。另外亦有5個板網球（Padel）場、棍網球（Lacrosse）場、6個標準網球場、足球場、三人籃球場、以及滾軸溜冰場。

值得留意的是，「西沙SPORTS PARK」亦與毗鄰的「西沙GO PARK」共同提供室內與室外多元化運動體驗。