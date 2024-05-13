收租客608萬買灣仔修頓花園兩房　上手持貨9年原價沽、實蝕20萬

市場交投回升，有投資客趁機入市。灣仔修頓花園一伙兩房單位新近以608萬元沽出，呎價14,272元。原業主9年前原價買入單位，帳面僅平手離場，料需實蝕20萬元使費。



中原地產資深區域營業經理李志豪表示，灣仔修頓花園為低層11室，實用面積426平方呎，兩房間隔，向南享樓景。單位於一周前以620萬元放售，其後即獲買家洽詢並以608萬元承接，累減12萬元或2%，折合呎價14,272元。

持貨9年平手走、料實蝕20萬

代理表示，新買家為本地投資客，已在區內睇樓一段時間，由於見上址租金有保證，遂決定入市單位作長線收租之用。若按市值租金1.8萬至2萬元計，料新買家可享3.5至3.9厘回報。

原業主則於2015年以608萬元購入單位，持貨約9年，是次以原價轉手，帳面為平手離場。連同其他買賣成本計算，料需實蝕約20萬元。