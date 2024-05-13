鄧成波家族再次放售觀塘悅品海景酒店　物業早前叫價22.2億

有「舖王」之稱的已故商人鄧成波，其家族再次委託代理放售旗下觀塘偉業街163號悅品海景酒店，物業將以公開邀約形式放售。該幅酒店早前曾經叫價22.2億元。



仲量聯行獲業主委任為獨家代理，以公開邀約形式放售觀塘偉業街163號悅品海景酒店，有意競投人士需於2024年6月18月下午三時正前遞交意向書。

6月18日截收意向書

悅品海景酒店．觀塘於2007年落成，樓高32層，佔地19,050平方呎，總樓面面積約235,300平方呎，共設有598間客房。物業可繼續作酒店用途，由於鄰近觀塘海濱長廊，中高層客房可飽覽啟德郵輪碼頭景緻。物業為市場少有放售的大型酒店項目，更是少數具潛力轉作私人學生住宿的物業。

已故舖王鄧成波。

鄧成波家族上年尾曾以22.2億元放售酒店

仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，香港私人學生住宿的租金於過去兩年每年均錄得雙位數字的升幅，過去12個月的租金升幅更加快至15%，租金升幅較私人住宅租金更顯著，反映學生住宿供應持續不足及非本地學生數量急速增加推動租金上升，私人學生住宿的投資前景看漲。

事實上，鄧成波家族於上年12月亦曾委任仲量聯行放售酒店，當時則連及偉業街169號中懋工業大廈56.7%業權一同放售。而悅品海景酒店當時叫價為22.2億元。