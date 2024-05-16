香港置業：4月二手公屋錄101宗註冊　創13個月新高

2月底撤辣後樓市交投增加，加上新一輪白居二開始入市，帶動4月份二手公屋註冊量按月錄升。



香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，4月錄101宗二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較3月的65宗增加約55.4%，創13個月新高。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，4月註冊個案一般主要反映3月市況。

若以三區劃分4月二手公屋註冊量表現，其中港島區錄9宗註冊，較3月的7宗增加約28.6%；九龍區錄26宗註冊，較3月的20宗增加30%；新界區錄66宗註冊，較3月的38宗增加約73.7%。

若以金額劃分4月二手公屋註冊量表現，當中300萬元或以下二手公屋錄89宗註冊，較3月的55宗增加約61.8%；逾300萬元二手公屋錄12宗註冊，較3月的10宗增加20%。