香港財富大回歸　房地產負債過低　風險如威也吊燈籠｜汪敦敬

執筆當日，股市衝破了19,000點水平，在投資者角度來說，我不希望之後升得太多太快，希望市場鞏固慢慢消化這些回歸的財富，慢升的趨勢對大多數人來說都是更好的，樓市也一樣，在複雜的國際時勢裡面，價格慢升是最好的方案，是最多人開心的，升得太快會導致副作用太大，社會另一方面亦要付出成本！



不過股市在短期內升到去19,000點是充滿了重要的啟示！反映到香港市場的活力還在！4月19日至5月13日那近3,000點恆生指數升幅，港股主板市值增加4.4萬億元，4.4萬億元是一個甚麼數字？是可以還清全港住宅的按揭貸款兩次！這件事發生亦反映了香港並不是一些人所說的走向沒落，香港亦不是甚麼金融中心遺址！雖然我們的確還在等待集資能力的回復，但我們金融中心的心臟已經是有力地跳動！

在地產方面，香港房地產尤其住宅方面的負債相對整個經濟規模是太少，而且亦正在不斷減少中，和龐大的湧入資金和資金結餘相比、和成交的強大吞吐以及強大的息口回報比較，有如「威也吊燈籠」，風險可以是空前低。

香港的財富在過去一年繼聯繫匯率及低通脹下，高定期的息口減除按揭加息多付的一部分，香港存戶的財富以每年千億計去增加！繼此之後，香港財富亦透過股票市場強而有力的價格回升，香港的財富再進一步顯著回歸了！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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