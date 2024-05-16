何文田加多利峯複式「撻訂貨」4500萬重沽　較5年前賣平逾四成

撰文：黃祐樺
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一手市場交投暢旺，何文田現樓加多利峯今日（16日）以4,500萬元沽出一伙早前3月份撻訂的複式單位，是次成交價較2019年成交價大幅低逾43%，賣平3,500萬元。

上述複式戶為加多利峯28及29樓複式A室，實用面積2,140平方呎，屬三房連書房間隔，外接826平方呎天台。單位新近以4,500萬元重沽，呎價21,028元，買家採180日成交期。

不過值得留意的是，該單位最新成交價較2019年連車位以8,000萬元沽出時，賣平3,500萬元或逾43%。

上手買家遭殺訂1600萬

翻查資料，今次撻訂重售單位於2019年3月曾連車位以招標方式沽出，當時連車位以8,000萬元成交，呎價37,383元，當時買家採360日成交期及優先入住，惟據成交紀錄顯示單位於3月份取消交易，料該買家遭殺訂20%訂金，即涉約1,600萬元。

何文田加多利峯。（代理相片）
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