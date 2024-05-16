何文田豪宅天鑄連撻2伙、涉資1.17億　發展商殺訂588萬

新盤撻訂持續，當中何文田豪宅天鑄最新連撻2伙，涉及成交金額達約1.17億元，發展商共殺訂588萬元。



新地（0016）旗下何文田豪宅項目天鑄最新錄2宗撻訂個案，2伙單位分別位於第一期及第二期，並皆於2018年購入。首先為第一期第8座25樓C室，實用面積1,410平方呎，四房雙套間隔，成交價5,492.8萬元。買家其後於本月終止交易，損失5%訂金約275萬元。

另一伙為第5座19樓C室，實用面積1,723平方呎，四房雙套間隔，成交價6,267.7萬元。買家同樣損失5%訂金，涉約313萬元。

上述2伙單位將於本周日起重售。

油塘蔚藍東岸撻2伙、涉内部轉讓

五礦（0230）旗下油塘蔚藍東岸最新亦有2伙單位撻訂。涉及單位分別為第3座5樓D室，實用面積302平方呎，一房間隔。原於2020年12月以555萬元售出，最終撻訂後遭沒收15%訂金，即83萬元。

另一宗為第5座17樓L室，實用面積455平方呎，兩房間隔，成交價851.6萬元。由於單位涉及由賣方有關人士買入，因此未能知悉撻訂金額。

烏溪沙SILVERSANDS平台特色戶撻訂

另外，信和置業（0083）旗下馬鞍山烏溪沙SILVERSANDS最新有一伙特色戶終止交易。涉及單位為第5B座3樓C室，實用面積433平方呎，兩房間隔連93平方呎平台。單位原於2021年7月以946萬元成交，但最新於周二（14日）正式終止買賣合約，料買家已棄購，發展商殺訂10%約94.6萬元。