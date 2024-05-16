鄧成波家族3.8億蝕放觀塘駿業街一籃子地舖　較去年減價2000萬

舖王鄧成波家族繼續減價抛售持貨。其家族所持有的觀塘駿業街中海日昇中心一籃子地舖連12個車位，最新以意向價3.8億元招標放售，扣除車位後每呎售價約19,536元。最新意向價較去年7月再減2,000萬元即約5%。



戴德梁行表示，物業位於觀塘駿業街56號中海日昇中心地下，共涉及9個地舖及12個位處大廈5樓的車位，樓面面積約18,427平方呎，現有租客以餐飲食肆為主。物業曾於去年叫價4億元放售，最新意向價為3.8億元，累減2,000萬元。扣除每個售價約150萬元車位後，折合呎價約19,536元。

早年斥資5億分階段買入舖位

代理估計，物業全數租出後收入可達每月約112萬元，按意向價計算，估計租金回報約3.5厘。

翻查資料，鄧成波家族早年分階段買入該批舖位，總買入價約5億元。若物業成功以意向價售出，估計需蝕讓1.2億元離場。