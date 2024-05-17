傳大型銀行工商舖按揭加息1.5厘　 專家：加強風險管理、取態保守

高息持續，有大型銀行為了加強風險管理，在估價和按揭成數採取極保守態度。有報道指，恒生（0011）上調工商舖按揭息率加息1.5厘，上調至至最優惠利水平(P)水平，即5.875厘，並暫停接受樓齡太高的工商舖按揭申請。



據相關報道，恒生將工商物業按揭息率由P-1.5厘，上調至P水平，即實際息口由4.375厘加息至5.875厘。同時暫停樓齡逾30多年以上工商舖的按揭申請。

投資客應預留更多資金、時間處理按揭事宜

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，不同銀行對於工商舖及車位等非住宅物業的按揭申請，取態會有所不同，在資金成本仍然高企下，亦會因應市況以及風險，不定期改變其按揭業務策略。現時本港經濟及零售市道仍處於復甦初期，銀行對非住宅物業的按揭取態一般較住宅物業審慎。有意入市的投資客應做好風險管理，建議預留更多資金以及時間處理按揭事宜，同時可透過大型按揭轉介公司協助處理及配對合適的銀行。

工商舖交投價格下跌、引致估價不足

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，對於工商物業按揭，由於風險較高，有大型銀行為了加強風險管理，在估價和按揭成數採取極保守態度，力保物業在扣除按揭後的淨資產值維持在高水平。他指出，大型銀行收緊工商舖按揭，不排除其他銀行有機會跟隨，預期工商舖及車位價格進一步受壓。

他解釋，疫情後工商物業的需求並沒有回升，辦公室空置率仍然偏高，商舖市場亦面臨難關，造成工商舖交投價格下跌而引致估價不足。銀行亦對於物業質素的要求隨之調高，例如對樓齡較大，超過50年樓齡的非住宅物業，提供的按揭年期或條款都較為手緊，即使能承造按揭銀行都會要求較高按息以平衡風險。