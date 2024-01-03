財仔PLAN供唔掂！580萬忍痛蝕沽啟德半新盤一房　2年蝕兩球離場

雖然早前美國宣佈維持利率不變，連續三次不加息，但市場目前仍然處於高息環境。部分業主難以抵受供款壓力，最終蝕讓沽貨離場。啟德The Henley 1期一伙一房單位新近以580萬元易手，呎價19,397元。業主於兩年多前採用發展商提供的財仔PLAN、一手買入單位，是次轉手帳蝕214.5萬元，創屋苑最大蝕讓成交，蝕幅高達27%。



市場消息指，該單位為The Henley 1期低座D座中層F室，實用面積299平方呎，屬一房間隔。原業主最初叫價698萬元放盤，比買入價已低出近100萬元，最終獲買家多次議價後以580萬元沽出，累劈118萬元，折合呎價19,397元。

單位3年貶值27%創屋苑最大蝕讓

原業主於2021年5月以約794.5萬元一手購入單位，持貨2年多帳面蝕讓214.5萬元，單位貶值27%。屋苑為半新樓，二手成交量不多，料創屋苑最大宗蝕讓記錄。

「THE HENLEY」於2021年開售。

兩年多前採發展商財仔PLAN入市

據悉，由於原業主當時採用發展商高成數按揭計劃入市，承造高達樓價85至90%按揭，但其後銀行持續加息，供款壓力大增，最終無奈止蝕離場。

當日一手買樓條款，買家可選擇向「特約銀行」申請一按，而賣方會安排財務公司提供二按，涉及樓價最高40%，而一按及二按兩者合共不超過90%。同時買家也可向賣方安排的財務公司申請按揭貸，涉及不超過樓價85%。當時財務公司要求買家及其擔保人提供足夠文件以証明其還款能力。

最初息口僅3% 今年5月將升至6.875%

該兩類按揭辦法，首兩年的息口為P減2%，第三年為P減1%，而其後全期為P加1%。由於上述蝕讓單位買家於2021年5月買入，當時最優惠利率P為5%，即當時實際息口為3%，不過目前最優惠利率P已升至5.875%，若展望2024年5月，早前選用的發展商按揭息口將會調整為P加1%，即屆時實際息口將會高達6.875%。反映較最初供樓息口大增超過一倍。