美聯儲維持現行息率　經絡曹德明：下半年首次減息、港銀或微調

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，連續5次維持利率不變，符合市場預期，而聯儲局最新「點陣圖」仍維持今年累計減息3次的預測。香港方面，滙豐銀行同日宣布最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5.875%的水平。曹德明預料，最快於下半年開始進行首次減息，屆時港銀或微調最優惠利率P。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國聯邦基金利率於去年7月升至5.5厘後，橫行至今約7個月，參考2004年加息周期，聯邦基金利率於2006年7月升至5.25厘後，橫行約14個月後才於2007年9月開始減息，當時香港亦跟隨下調最優惠利率（P）。

曹德明預料，最快於下半年開始進行首次減息，屆時港銀或微調最優惠利率P。

他續指，雖然美國消費者物價指數（CPI）由去年1月份6.4%逐反覆回落至今年2月份3.2%，但與目標2％仍有距離，現時美國就業增長依然強勁，油價以及房價指數仍高企，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性，相信現階段減息仍不合適，聯儲局將繼續密切觀察市場、經濟狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將於上半年維持高水平一段時間，而本港拆息（HIBOR）亦將繼續徘徊4厘半至５厘高水平一段時間，本港銀行普遍新造按揭息率將繼續維持於4.125厘水平。

料下半年開始進行首次減息

對於聯署局何時才開始減息，曹德明表示，美國整體通脹情況仍是呈反覆下降趨勢，相信美聯儲視乎未來數月通脹以及勞動力市場走勢，如情況可控，料最快於下半年開始進行首次減息，屆時HIBOR有機會先跟隨回落，並反覆回調至4厘水平。

不過，他表示本港銀行亦會視乎多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，不排除於聯儲局減息後考慮先輕微下調最優惠利率（P）。息口見頂以及有望下半年減息，配合政府全面撤辣及放寬按揭措施，對現時正在復甦的樓按市場相對正面。