CCL報146.09點　按周跌0.14%　分折：料波幅於144點至148點

中原城市領先指數CCL最新報146.09點，按周跌0.14%，是4月27日何文田朗賢峯IIB期首輪沽清當周的市況。受到新盤連環開售影響，二手樓價持續受壓偏軟。CCL連跌3周共0.54%，連續5周企穩146點水平，未有跌穿撤辣前的143.02點低位，但亦尚未突破撤辣後的147.08點高位。撤辣後9周CCL五升四跌，累計升幅收窄至2.15%。相信短期樓價繼續反覆爭持，惟波幅將調低至144點到148點之間。



楊明儀：樓價短期反覆爭持 波幅於144點到148點之間

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，CCL仍處於逾7年低位未變，在2017年1月底水平徘徊。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌23.65%，較2023年4月168.40點高位跌13.25%，而2024年暫時跌0.76%。今周港股造好，恒指重上19,000點水平，5月18日元朗The YOHO Hub II次輪銷售213伙，對本地二手樓價的影響將於6月上旬公佈的CCL才開始反映。

其他指數方面， 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌2周，各累跌0.18%及0.26%，繼續於2017年1月中水平徘徊。其中CCL Mass按周跌0.08%，連續5周企穩146點；CCL（中小型單位）報145.48點，按周跌0.10%，連續5周企穩145點。至於，CCL（大型單位）報149.17點，按周跌0.37%，指數在2017年3月底水平徘徊。

四區樓價兩升兩跌。

四區樓價兩升兩跌

四區樓價呈兩升兩跌局面，走勢反覆。 當中港島CCL_Mass報146.14點，按周跌0.25%，於2016年9月中水平徘徊。新界西CCL_Mass報133.65點，按周跌1.33%，於2017年3月初水平。

新界東CCL_Mass報157.65點，按周升0.39%，於2017年3月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報144.42點，按周升0.65%，於2017年1月中水平徘徊。