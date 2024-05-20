十大屋苑周末僅4宗成交　連續三周單位數　6個屋苑零成交「捧蛋」

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，按周回升33.3%，零成交屋苑6個，連續第三周錄得個位數成交，繼續低位徘徊。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，經歷小陽春後，樓市正進入喘息期，多個利好消息正在發酵，如港股重上19,000點、內地推出多項救市措施等，現時有不少買家四出睇樓比較，靜待入市時機，料下半年減息後，樓市將會轉旺，前景樂觀。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區打破零成交 太古城1500萬沽三房套

港島區打破零成交局面， 太古城本周末錄1宗成交，惟康怡花園及海怡半島二手交投仍陷僵持局面。太古城周末錄1宗成交，涉及為紫樺閣高層C室，實用面積897平方呎，屬三房套間隔，新近以1,500萬元沽出，呎價16,722元。據了解，原業主於1999年以482萬元購入單位，持貨24年多，是次沽出帳面獲利1,018萬元。

太古城。

二手交投受壓 代理：元朗站新盤搶購買力

九龍區方面，四個指標屋苑中僅黃埔花園錄1宗成交，其餘均未錄成交。當區代理指，黃埔花園過去兩日錄1宗買賣成交，平均呎價約12,277元，4月至今暫錄4宗。元朗站新盤次輪開售搶盡市場焦點，尤其是上車客的購買力，以致二手交投受壓，料交投氣氛需待新盤銷售告一段落後才會回升。

新界區方面，嘉湖山莊及映灣園各錄1宗成交，當中映灣園成交單位為10座高層D室，實用面積725平方呎，屬三房套間隔，最新以720萬元沽出，呎價9,931元。據悉，原業主於2010年以398萬元買入，持貨近14年，轉手帳面獲利322萬元。