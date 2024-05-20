周末新盤錄244宗、按周跌逾9%　The YOHO Hub II 八日累沽414伙

周末有大型新盤展開次輪銷售，帶動一手市場交投。過去周末兩日（18、19日）新盤錄得244宗成交，較上周的269宗跌逾9%。



新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II周六次輪發售213伙，共售出204伙。發展商表示，項目8日內累沽414伙，套現逾37億元。當中，最大手買家擲逾1,800萬元買兩伙三房，實用面積分別為520平方呎及639平方呎。同時，預告未來兩至三星期推出「NOVO LAND 」第3B期，涉及約769伙應市。

元朗現樓The YOHO Hub II。

#LYOS「撻訂貨」1283.6萬重沽 較兩年半前賣平逾281萬

長實（1113）洪水橋新盤#LYOS周日先到先得形式賣28伙，包括14伙分層戶及14伙花園複式戶，項目單日沽出6伙。當中有「撻訂貨」以1,283.6萬元重沽，涉及為複式C座地下及1樓19號室，實用面積778平方呎，連351平方呎花園及306平方呎天台，呎價約16,499元。

據資料顯示，上述撻訂單位早於2021年11月以1,565萬元售出，即新成交價較兩年半前賣平281.4萬元。發展商早前表明，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額。

洪水橋新盤#LYOS 。

MIAMI QUAY I 買家「一客三食」

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國合作發展的啟德跑道區MIAMI QUAY I 周末累沽4伙，吸金逾6319萬元。當中有買家「一客三食」，擲逾5168萬元買三 伙三房套。

涉及為第1座26樓A室、第1座16樓B室及第1座15樓B室，實用面積661至716平方呎，成交價為1,648.1萬元至1,867.1萬元，呎價由24,933元至26,007元。

MIAMI QUAY。

星凱 ‧ 堤岸1784.6萬沽三房套連雙工作間

中洲置業旗下火炭大型新盤星凱 ‧ 堤岸亦錄成交，以1,784.6萬元沽三房套連雙工作間，涉及為5座31樓C室，實用面積947平方呎，呎價18,845元。項目至今累售1,158伙，佔全盤1,335伙逾86%。