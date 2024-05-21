康城12B期PARK SEASONS周六賣154伙　入場費454.6萬起

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，今日（21日）公布最新銷售安排，落實於本周六進行新一輪銷售154伙，折實平均呎價14,997元，入場費454.6萬元。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SEASONS系列至今售出722伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.7億元。

新一輪銷售154伙 折實均價14,997元

新一輪銷售154伙，涉及149伙標準戶及5伙連平台特色戶。戶型涵蓋一至兩房，其中一房連開放式廚房佔79伙、兩房連開放式廚房佔57伙、兩房梗廚佔18伙。單位實用面積由283至496平方呎，折實售價由454.6萬元至777.9萬元，折實呎價由14,018元至18,840元 。

以折實金額計算，約49%單位低於500萬元，約88%單位低於700萬元，全數單位低於800萬元。整批單位預計折實可吸金約8.97億元。

入場費454.6萬

入場單位屬第2A座9樓E單位，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積322平方呎，價單定價516.5萬元，價單呎價16,040元，扣除最多折扣優惠後，折實售價454.6萬元，折實呎價14,118元。