北角海璇一房1068萬沽　六年帳面蒸發逾四成　呎價4.8萬變2.8萬

二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。當中北角海璇有一房單位以1,068萬元沽出，呎價低於3萬元。原業主持貨6年轉手帳蝕逾780萬元，不過由於當年買入時獲17%樓價現金回贈，料可抵銷部分蝕幅。



據市場消息表示，是次成交為北角海璇5A座極高層B室，實用面積378方呎，屬一房間隔，單位新近以1,068萬元沽出予內地客，呎價28,254元。據知，原業主於2018年7月以1,848.17萬一手買入，當時成交呎價高達約48,893元。

持貨6年轉手帳蝕逾780萬

原業主持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓780.17萬元，單位期內貶值42.2%，料成歷來最大蝕幅個案。

原業主一手買入時獲17%現金回贈、抵銷部份蝕幅

不過，由於買家當年獲發展商提供約17%樓價現金回贈優惠，分別為印花稅現金回贈、特別現金回贈等，料變相抵銷部分蝕幅。