太古城三房1168萬沽出　持貨7年大幅跌價26%　錄月內次高蝕讓

新盤貼市價推售，二手成交價一跌再跌，「蝕讓潮」更殺到港島龍頭屋苑太古城。一伙三房戶新近以1,168萬元沽出，原業主持貨7年帳面勁蝕412萬元，單位貶值26%。



市場消息指出，上址為太古城銀星閣高層D室，實用面積749平方呎，屬三房間隔，新近以1,168萬元沽出，呎價15,594元。據了解，原業主於2017年以1,580萬元買入單位，即持貨7年帳面蝕412萬元，單位貶值26%。

2017年買入價1580萬

太古城5月暫錄27宗買賣成交。翻查資料指，是次成交蝕讓金額為5月次高水平，而本月最大蝕讓成交為太古城海天花園冠天閣中層F室，單位實用面積為647平方呎，於5月16日以920萬元易手，原業主於2020年以1,350萬元買入，即持貨4年單位勁蝕430萬元，貶值32%。