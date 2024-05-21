屋宇署3月批15份建築圖則　長實賢居里涉11.17萬呎住宅樓面

屋宇署上月共批出15份建築圖則，其中港島4份、九龍2份及新界9份。以物業用途劃分，其中4項為住宅及商住發展、4項商業發展、2項工廠及工業發展，以及5項社區服務發展。



較矚目的住宅項目為長實（1113）於2022年奪得的市建局賢居里新盤，獲批圖則以興建1幢33層高商住大廈，涉及3層基座、1層低層地下、及1層地庫。合共涉及11.17萬平方呎住宅樓面及1.7萬平方非住宅樓面。

長實2022年11.61億奪地

翻查資料顯示，長實（1113）於2022年以11.61億元奪得該項目，項目總樓面面積約121,525平方呎計算，每呎樓面地價約9,554元，較當時估值下限約1.03萬元低約7.2%。

項目位於皇后大道西129至151號，範圍包括多幢唐樓、五人足球場、垃圾收集站及公廁。地盤面積16,864平方呎，總樓面面積約121,525平方呎，住宅部分佔104,303平方呎，預計可提供約189伙，預計落成日期為2028至2029年。

至於永隆銀行伍氏家族持有的東半山大坑道58號地盤，獲批建1幢18層高住宅大廈，涉及約1.59萬平方呎。